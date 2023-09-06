تلفت النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالاتها الصيفية الأنيقة والتي تتنوع لناحية الألوان والتصاميم، وتحرص على تنسيقها مع أكسسوارات فخمة تختارها من أهم دور الأزياء العالمية.

إطلالة صيفية أنيقة لـ ياسمين صبري

تألقت النجمة المصرية خلال عطلتها الصيفية على البحر بمجموعة من الفساتين الجميلة، من بينها ثوب قصير يعلو الركبة مع أكمام مكشوفة، وتميّز التصميم بقماشه الشفّاف وبلونه الأبيض الممزوج مع تطريزات ناعمة باللون الأزرق.

وظهرت وهي تقف أمام البحر، وتظهر الطبيعة الخلابة، وبدا استمتاعها بجمال المنظر، وبرحلتها الصيفية.

انتعاشة فنية لياسمين صبري بعد غياب

انتهت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها هو “فيلم أبو نسب” المقرر عرضه الفترة المقبلة.

شارك في بطولة فيلم “أبو نسب” محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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