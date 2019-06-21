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باب الحارة مستمر وتصوير الاجزاء 11 و12 سينطلق قريبا!

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مسلسل باب الحارة مستمر في اجزاء جديدة

مسلسل باب الحارة مستمر في اجزاء جديدة

كشف الكاتب السّوري مروان قاووق أن مسلسل “باب الحارة” سيكون حاضرًا ضمن الموسمين الرمضانيين المقبلين.

وقال مروان قاووق في تصريحات صحفية أن تحضيراتهم النهائية كي يبدأوا تصوير الجزأين 11 و12 في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر تحت إدارة المخرج محمد زهير رجب.

هذان الجزءان سيشهدان انضمام عدد من الممثلين الذين شاركوا في الأجزاء التسعة السّابقة “لكن العدد سيكون محدودًا” بحسب تصريحات كاتب العمل، ولفت إلى أن شركة “قبنض” تسعى أيضًا للتفاوض مع عدد من النجوم الذين غابوا عن الجزء العاشر من العمل، كي يكونوا حاضرين في هذين الجزأين.

وحول انخفاض نسب المشاهدة بغياب شخصيات “باب الحارة” الرئيسية في الجزء العاشر، قال قاووق: “يبقى النص هو العامل الأساس في نجاح أي عمل لا الممثلون”.

يذكر ان مروان قاووق كان قد شدد في مقابلات سابقة على ان باب الحارة صنع نجوما كثيرين وما زال قادرا على صناعة المزيد من النجوم.

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