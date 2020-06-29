استعرض الفنان السوري باسل خياط رشاقته وجسمه الرياضي بصورة جديدة ظهر فيها عاري الصدر على شاطىء البحر وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وقد تباينت تعليقات متابعي باسل خياط على الصورة بين متغزل برشاقته وبين اخرين استنكروا ان يظهر نجمهم المفضل بهذا الشكل.

وقد تضامن قصي خولي مع زميله باسل خياط وكتب تعليقا قال فيه: ” الله يحميك ويعينك من التعليقات الغير إيجابية ولي هلق بدها تعلمك العيب والحرام وبصير وما بصير بكل الاحوال رأي المحب هو يلي بدعمنا بالأيجابية ‏والتفاؤل وغير المحب له كل الاحترام على أمل انو يحتفظ برأيه لحاله #الخصوصية شتقتلك خي”.

الجدير بالذكر ان خياط كان قد لعب دور البطولة في مسلسل النحات الرمضاني رفقة أمل بوشوشة الذي انتهى عند الحاقة 15 بسبب عدم استكمال تصوير مشاهد نتجة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في موسم مسلسلات رمضان 2020