نشر الفنان السوري ” باسم ياخور ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلاله على واقعة اغتصاب والاعتداء على طفل سوري في منطقة البقاع اللبنانية على يد 3 شباب جميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم إبن أحد القياديين بحزب الله وفقا لوسائل إعلام لبنانية .

حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق الجريمة ويظهر الشباب الثلاثة وهم يقومون بربط الطفل البالغ من العمر 13 عاما ويتناوبون عليه بالاعتداء بالضرب والتحرش والاغتصاب .

وأعرب باسم ياخور في منشوره عن غضبه مما تعرض له الطفل من أذى نفسي وجسدي مطالبا المسئولين بمحاكمة ومعاقبة المتهمين ليكون ذلك رادعا لمن يفكر في فعل هذا الأمر بعد ذلك .

فكتب قائلا : ” هل سيتحرك أي أحد من مؤسسات القضاء أو المؤسسات الأمنية لإحقاق الحق و إنزال العقوبة العادلة والرادعة بحق مغتصبي الطفل السوري في لبنان ” .

وتابع : ” أم أن تجاهل هذه الجريمة سيجعل انتهاك إنسانية وطفولة كل الأطفال أمرا مستباحا يقوم به كل مجرم بلا خوف من الحساب .. ليتخيل أولئك القضاة والمسئولين أولادهم يغتصبون أهكذا سيتجاهلون حينها .. العدالة للطفل السوري المغتصب ” .