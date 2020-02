باسم يوسف يثير الجدل بظهوره عاري الصدر.. وما علاقة محمد رمضان!

أثار الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف الجدل بعد نشره صورة جديدة له عبر حسابه على تويتر.

وظهر باسم يوسف في الصورة عاري الصدر مستعرضا عضلاته وعلق كاتبا: “لسبب ما اخذت صورة مع هذا النورس”.

وتابع “هذه هي واحدة من تلك الفرص لكتابة مقال طويل عن التقدم في العمر وتبرير التقاط صورة بهذ الشكل. لكن لا . سأضعها هنا وأبقى سطحيا” وختم “ايضا محمد رمضان نمبر وان”.

For some reason I took a photo with that seagull. This is one of those opportunities to write a long ass essay about growing up and bla bla bla to justify taking a photo this way . But no . I will just put it there and #keepitshallow . Also #mohamedramadan #نامبروان pic.twitter.com/A6ADeOy4yb

— Bassem Youssef (@Byoussef) February 12, 2020