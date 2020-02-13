باسم يوسف يثير الجدل بظهوره عاري الصدر.. وما علاقة محمد رمضان!

أثار الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف الجدل بعد نشره صورة جديدة له عبر حسابه على تويتر.

وظهر باسم يوسف في الصورة عاري الصدر مستعرضا عضلاته وعلق كاتبا: “لسبب ما اخذت صورة مع هذا النورس”.

وتابع “هذه هي واحدة من تلك الفرص لكتابة مقال طويل عن التقدم في العمر وتبرير التقاط صورة بهذ الشكل. لكن لا . سأضعها هنا وأبقى سطحيا” وختم “ايضا محمد رمضان نمبر وان”.