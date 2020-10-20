يعود الفنان المصري الساخر باسم يوسف إلى الشاشة،بعد فترة غياب طويلة، عبر قناة “الشرق” السعودية التي ستنطلق في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها.

اللافت أن المقدّم المصري لن يحضر في «ستاند آب» كوميدي-سياسي كما عرف سابقاً في برنامج «البرنامج» الذي تولاه لسنوات طويلة، بل سيتجه إلى عالم النصائح الغذائية الذي اشتهر به أخيراً بعدما ترك المجال السياسي.

وسيحمل البرنامج إسم «إسأل يوسف» حيث سيكون العمل التلفزيوني أشبه بتوجيه ونصائح للمشاهدين بهدف التخلص من الامراض عبر الغذاء.

كان يوسف قد تحدّث مراراً على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف عن Whole-foods, Plant-based Diet، وهو نظام غذائي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة.