استعرضت النجمة رانيا يوسف الفستان الذي ظهرت به في حفل مهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيم أمس، بمهرجان العلمين الجديدة.

إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة للدراما

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان أنيق باللون الفوشيا، وبتصميم بسيط ويكشف عن ظهرها بالكامل، ويعتمد على تصميم الأربطة المتعاقدة على شكل X على الظهر، ونسقت معه حذاء وحقيبة باللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة الجديلة الطويلة، والمنسدلة على كتفها بنعومة، واستخدمت رانيا لهذه الإطلالة إكستنشن ضفيرة طويلاً لتبدو بهذا الشكل، كما اختارت للمكياج درجات النيود، مع تحديد العين بشكل دراماتيكي وجريء.

وأكملت رانيا يوسف إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار كولية باللوز الفضي، واساور باللون الفضي والذهبي، مع ساعة يد باللون الأسود.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان “60 سنة دراما” وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: “أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر”.

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: “أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل”.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال أشرف زكي: “مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها”.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: “الجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق”.

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