شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورًا لها، ومقطع فيديو، خلال زيارتها لدولة أبو ظبي في الإمارات.

ونشرت مايا، الصور والفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وظهرت مرتدية “عباءة وحجاب”.

مايا دياب بالعباءة والحجاب

وعلقت مايا دياب: “رمضان كريم إن شاء الله هالشهر المبارك يحمل الخير والسلام لعالمنا العربي كله ولوطني لبنان”.

أحدث أعمال مايا دياب

أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبومها “ماي مايا في”، الأولى وهي “كلّن قالولي” وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون فيها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام.

واللحن ومن توزيع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

وبعد نجاح أغنية ديالي باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية “د”، وهي الأغنية الثانية من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم، فهي مصرية بعنوان “تعالى وافرح” من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي، تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل. ويذكر أنها سبق وأن طرحت أغنيتين من الألبوم بالأشهر الماضية، وهي “طاقة إيجابية” و”تقلان”.

وتتعاون مايا بهذا الألبوم مع شركة “ورنر ميوزك ميدل إيست”، وقد صورت أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومنسية مع المخرج جو بوعيد.

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