بالصوت.. تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة “كرهيني فيكي” أغاني

فن

مواضيع مختارة

طرح الفنان المصري ​تامر عاشور​، أغنيته الجديدة بعنوان “كرهيني فيكي”، عبر القناة الرسمية لشركة مزيكا على احد مواقع الإنترنت.

الأغنية من كلمات ​جمال الخولي​، ألحان مدين، وتوزيع ​أحمد إبراهيم​.

يُذكر أن عاشور كان قد إحتفل بزفافه على سمر أبو شقة من خارج الوسط الفني، في شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور العديد من نجوم الفن والغناء وعلى رأسهم محمد حماقي، رامي جمال وحرمه، محمد شاهين، زيزي عادل، مصطفى محفوظ وحاتم فهمي، شيماء سيف، مي القاضي ، وآيتن عامر وزوجها.