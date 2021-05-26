نشر ” إبراهيم الفرن ” مهندس الإضاءة بالبيت الفني للمسرح وأحد أصدقاء الفنان ” شريف دسوقي ” صورة تجمعه به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وظهر إبراهيم الفرن في الصورة برفقة شريف دسوقي خلال زيارته له في مستشفى دار الشفاء التي تم نقله إليها في الساعات القليلة الماضية لاستكمال العلاج اللازم له .

وكتب مهندس الإضاءة بالبيت الفني للمسرح في تعليقه على الصورة التي بدا فيها شريف دسوقي ضاحكا ورافعا علامة النصر : ” الحمد لله رب العالمين ” .

وكان الفنان شريف دسوقي قد خضع مؤخرا لعملية بتر في قدمه اليسرى من أسفل ركبته بعد تعرضه لغرغرينة بها نتيجة تطور إصابة تعرض لها أثناء تصويره لفيلم ” وقفة رجالة ” واكتشاف إصابته بمرض السكري .

وأعلنت الدكتورة ” هالة زايد ” وزيرة الصحة والسكان عن نقل شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة .

وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له كما وجه أيضا بصرف معاش استثنائي له تقديرا لدوره الفني .