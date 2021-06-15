تزامنًا مع أزمته الصحية الأخيرة، أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية نشر صورة للفنان المصري “عبد الرحمن أبو زهرة” مع إبنه “أحمد” الموسيقار المعروف، كان الأخير قد نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي“فيسبوك”، واستطاع الإبن لفت أنظار المتابعين بالشبه الكبير مع والده، حيث أشار البعض أنه يُعد “صورة طبق الأصل” من والده في شبابه.

وبالتعريف عن أحمد أبو زهرة فيعد عازفا منفردًا متميزا ومديرًا فنيًا ذا إنجازات متميزة و متعددة، حيث ولد في مصر و تخرج فى كونسرفاتوار القاهرة، ثم استكمل دراسته الفنية لآلة البيانو فى ألمانيا حيث استقر فيها للعشرين عاماً الماضية.

حصل أبو زهرة على خمسة دبلومات فنية، منها أول دبلومة فنية تعطى لثنائى لآلة البيانو و التى حصل عليها من المعهد العالى للموسيقى في روستوك بألمانيا، أيضا لأحمد أبوزهرة محاولات فى التأليف الموسيقى، كما حرص على الإلمام بقيادة الأوركسترا من خلال حضوره لدورات دراسية فى هذا المجال.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع إبنه أحمد

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في سياقٍ آخر، كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، كواليس تطور حالة والده الصحية، موضحاً أنه سقط على الأرض فى المستشفى عندما كان ذاهب إلى غسيل أذنه، وتابع: “سقط فى المستشفى وهو فى انتظار الكشف وتم توقيع الكشف الطبى عليه ولكن الأشعة لم تظهر أى شيء وقتها وقال له الطبيب كدمة شديدة لا أكثر “.

وأضاف “أبو زهرة”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “90 دقيقة”، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن والده ظل يعانى بعد فترة ألم شديد لمدة أسبوع، وبعد عمل الفحوصات اللازمة له تبين وجود شرخ فى مفصل الحوض أعلى القدم اليسرى، وتابع: “تم إجراء عملية جراحية له وتمت بسهولة، وتم تركيب مسمارين له، وهو الآن فى المنزل ويخضع لعلاج طبيعى مكثف من أجل أن يسترد قدرته على المشى.

وأكد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده يفضل الخصوصية بشكل مبالغ لدرجة أنه لا يعلن عن أى شيء يحدث له.. وتابع: “فى تاريخ حياته كله لا يريد ان يعرف أحد شيء عن حياته الخاصة، مبيرضاش يقول حاجة.. ومنذ 16 سنة أجرى عملية جراحية كبرى فى ألمانيا لم يعرف أحد عنها شيئا “.

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