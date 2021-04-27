كشف الفنان الشاب ” حسن أبو الروس ” عن طبيعة الإصابة التي تعرضت لها الفنانة ” روجينا ” أثناء تصويرها لمسلسل ” بنت السلطان ” والتي استدعت نقلها إلى المستشفى وفقا لما أعلن عنه مؤلف العمل ” أيمن سلامة ” .

فنشر حسن أبو الروس صورة له برفقة روجينا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت بها وعلى وجهها جرح أسفل منطقة العين وفي منطقة الذقن .

وكتب أبو الروس في تعليقه على الصورة : ” خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتم اجراء 7 غرز تجميلية ” .

وتابع : ” والغريب والغير متوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة وهذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل .. سلامتك يا روجينا ياريتها جت فيا .. سلامتك يا عسلية ياريتها جت فيا ” .