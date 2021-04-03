بعد تصدرها «الترند» في الساعات الأخيرة بمناسبة احتفالها بزفاف إبنها الشاب، أعادت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة للإعلامية “بسمة وهبة” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه علي السوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقيها في ظهور نادر لهما، واللذان استطاعا أن يلفتا الأنظار بوسامتهما، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وبدت بسمة وهبة في الصورة تتوسط شقيقيها وهما يحتضنانها، وقد لفتت تلك الصورة اهتمام عدد كبير من المتابعين، فيما عبّرت عن حبها لشقيقها وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “اخواتي حبايبي الله ما يحرمني منكم أبدًا”.

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وانقسمت آراء المتابعين بين من وجد تشابهًا من جهة الملامح والشكل بينها وبين شقيقيها، وآخرون رأوا أن الشبه بينهم بعيد إلى حد ما، وأبرز ما جاء في التعليقات: “ربنا يخليكم لبعض يارب مبسوطة وأنا شايفة الفرحة في عينك مع أهلك وأولادك”، و”أخوكي اللي حضنك شبهك بالظبط”، و”ما شاء الله و كأنهم توأم ربي يحفظكم لبعض” و”أي الحلويات دي يا بسمتي؟” و”فيكي شبه من اخوكي اللي على شمالك”.

من ناحية أخري، نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد من زفاف نجلها «عبد الرحمن»، ظهرت خلاله وهي تبكي عند ظهور نجلها مع عروسته، وعلّقت على الفيديو قائلة:” زفة عبد الرحمن وعقبال أولادكم وتفرحوا فرحتي بس بدون الدموع اللي نزلت من فرحتي”.

وكانت بسمة وهبة نشرت فيديو أخر من زفاف نجلها، وهي في كامل أناقتها بفستان ينقسم إلى نصفين الأول باللون الذهبي، والثاني باللون الأبيض، وهي تسير في قاعة إحدى الفنادق من كواليس حفل زفاف ابنها.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو الذي حظي على عدد مشاهدات بالآلاف: “أم العريس محتاسة ومدية ع عدم تركيز شوية”، وسرعان ما استقبلت الإعلامية عددًا كبيرًا من المباركات والتهاني من قبل متابعيها وجمهورها وأصدقائها الفنانين، وكان على رأس هؤلاء النجمة صابرين، وآخرين.