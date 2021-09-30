تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديو لفتاة غير معروفة، وصفت نفسها بأنها شبيهة أنغام.

وذكر المعلقون أن شبيهة أنغام تحمل الكثير من ملامحها، حتى أن ضحكتهما متقاربتان، ورأى البعض أنهما نسختان متطابقتان، ولكن توقف آخرون عند أنف شبيهة أنغام، ورأوا أنه كبير بعض الشيء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر صور لــ شبيهات أنغام، حيث سبق لخبيرة التجميل هيدي صلاح، أن نشرت صوراً لفتاة حولتها من خلال الماكياج إلى شبيهة لهــا.

وقالت هايدي أن الفتاة بعد وضع الـ “ميك آب” أصبحت تشبه المطربة أنغام وكأنها هى وبدأت تسأل جمهورها عن مدى التشابه بينهم قائلة:”مين تانى غيري بيقول أن هى شبة أنغام”.

يُشار إلى أن شبيهات الفنانات كثر، فهناك شبيهات لـ أحلام وهيفاء وهبي ونادين نجيم وشيرين عبد الوهاب وغيرهن.

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من ناحية أخرى، أحيت الفنانة أنغام، حفل غنائي كبير بإحدى المشروعات السياحية الجديدة في بورسعيد.

وقدمت “أنغام” مجموعـة من أشهــر أغانيهــا، في ظل تجاوب وتفاعل من الحضور، والتي قامت بدورها بتحية الحضور على تفاعلهم الكبير معها، معربة عن سعادتها بتواجدها في بورسعيد.

وأشعلت الفنانة أنغام الحفل بغنائها مجموعة من الأغاني التي كان من بينها أغنية “حتة ناقصة”، وتقول كلماتها: “انا مش حبيبتك احساسي أكبر .. الحب حاجة واللي حساه حاجة تانية .. انا حتة منك تتعب بتتعب .. تفرح بتفرح يا حبيبي قوام في ثانية”.

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