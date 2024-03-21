الفنانة ياسمين صبري، طرحت عددًا من البوسترات الدعائية لـ «مسلسل رحيل»، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ياسمين صبري ظهرت في البوستر بشخصيتين مختلفتين، وتصدرت التريند بسبب إطلالتها وأظافرها الملفتة للنظر، حيث إنها يبدو من الصورة أنها تلعب شخصية عاملة نجارة، وفي الوقت ذاته بأظافر طويلة وملونة، لا تتناسب وطبيعة هذه الحرفة.

ياسمين صبري في مرمى الانتقادات بسبب أظافرها

الشركة المنتجة كشفت عبر حسابها بـ«إنستجرام»، عن البرومو الرسمي لمسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري، الذي من المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني 2024.

البوستر الدعائي لمسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

أحدث أعمالها الفنّية:

يذكر أن عرض للفنانة ياسمين صبري مؤخرًا أحدث أفلامها هو فيلم أبو نسب.

شارك في بطولة فيلم “أبو نسب” محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما لبعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

تعاون ياسمين صبري

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام2018.

تعيش ياسمين صبري حالت من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة فعرض لها ايضا فيلم البعبع داخل سباق عيد الأضحي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا“، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة،محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

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