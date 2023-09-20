خضع الإعلامي المصري باسم يوسف لعملية جراحية في الغضروف هي الثالثة له في غضون ٨ سنوات.

باسم يوسف على كرسى متحرك

ونشر يوسف المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية صورةً له على كرسيّ متحرّك من داخل المستشفى علّق عليها ساخرًا كعادته عبر حسابه على إنستجرام” تالت عملية غضروف في تلات سنين.كورة، باسكت، كورة، ركبة يمين، ركبة شمال.. خليني في الجيم أحسن”.

وقد طمأن الاعلامي جمهوره على سلامته من خلال طرح تواريخ مواعيد عروضاته المسرحية المقبلة باللغة الانكليزية التي ستقام بعد عشرة أيام في جامعة بونج ايلاند في نيويورك( ٢٨ سبتمبر) وفي بورتسموث ميسو هامبشير( ٢٩ و ٣٠ سبتمبر). وأعلن الاعلامي الساخر بأنّ العملية الجراحية لن تعيق اداءه اذ سيواجه جمهوره على المسرح بواسطة العكاز .

وبعد ان انتشرت صورة يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات المتابعين الداعية له بالشفاء العاجل والعودة السريعة الى جمهوره والى استعراضاته المسرحية الانتقادية الساخرة.

الإعلامي باسم يوسف والحسد

وكتب باسم فى منشور آخر: انا عايز اشكر كل الناس اللي بعتت وكتبت كلام لطيف جدا عشان العملية. لكن فيه حاجة لفتت نظري في التعليقات على البوست اللي فات. كتيييير قوي شايفين ان ده بسبب اني بانزل صور الجيم والرياضة وكده ان ده سببه الحسد. وان عشان نزلت صورة من كام يوم فالعملية دي كانت نتيجة الحسد.

وتابع قائلًا: هو انا اسف اني احبطكم بس غضروف الركبة مقطوع بسبب ماتش كورة من سنتين وعشت بيه عادي ولما الالم زاد وما بقتش عارف اجري العملية تم تحديد ميعادها من تلات شهور واخترت النهاردة لاني عندي عشر ايام مافيش فيهم سفر فمالهاش علاقة. لكن سيبكم مني ومن مشاكلي التافهة. انا عايز اناقش موضوع الحسد ده. ماشي يا جماعة مذكور في القران وعلى عيننا وراسنا. لكن برضة مش ده دين عقل ودين اقرأ وفيه مخ ربنا انعم علينا بيه؟ لو الموضوع كده|.

واستكمل:” ليه مش بنحسد اسرائيل عشان نحرر القدس ؟ ليه ما حسدناش امريكا وروسيا وهما بيتدخلوا فيو الشرق الاوسط ؟ ليه الحسد مش بينفع مع رونالدو جورجينا وهما راكبين احلى عربيات وبيلبسوا احسن لبس وقاعدين في احسن قصور ورونالدو عنده فوق ال ٦٠٠ مليون متابع على انستاجرام. ليه الحسد يسيب ده وييجي علينا احنا ؟ جالي ردود لطيفة قوي: اصل دول مش مسلمين. طب الطغاة والظلمة اللي عندنا مش مسلمين؟ رد تاني: اصل الحسد ما ينفعش مع الدول (و الله قالوا كده). طب ما نحسد نتنياهو ؟ او نلف على كل واحد من القادة بتوعهم ونحسدهم. ياللا كل واحد ينام ع الجنب اللي يريحه. على العموم انا نازل الجيم بكرة وبالعكاز ويانا يا الحسد بقى”.

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