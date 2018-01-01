بالصور – أحلام تكشف أنها تتمنّى العودة إلى The Voice…إليكم ما...

بالصور – أحلام تكشف أنها تتمنّى العودة إلى The Voice…إليكم ما فعلته! فن

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أعادت الفنانة أحلام نشر تغريدة للنجمة الافتراضية الساخرة عديلة. وقد تضمنت أمنيات الأخيرة للعام 2018 ومن ضمنها: تغيير مايا دياب لون شعرها وإصدار هيفاء وهبي لألبومها تقديم إليسا ألبوماً غنائياً نصف أغنياته باللهجة اللبنانية مع التجيد في التوزيع الموسيقي.

كما شملت أمنيات عديلة غناء نجوى كرم في مهرجانات بعلبك وعودة أحلام إلى برنامج The Voice وعودة برنامج Et بالعربي.

وأضافت إليها تمنيات أخرى كأن تصوّر نوال الزغبي فيديو كليب واحداً بميزانية كبيرة بدلاً من 3 كليبات وأن تحدّ ميريام فارس من غنائها في الأعراس وتهتم أكثر بمسيرتها الفنية وأن تعتمد يارا طريقة جديدة للترويج لألبوماتها وأن يعود وائل كفوري إلى الغناء الجبلي وأن تتعاون السيد فيروز مجدداً مع ابنها الفنان زياد الرحباني.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع هذه التغريدة ورأى بعضهم أن إعادة نشر أحلام لها تعني أن تتمنى العودة إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير The Voice.