بالصور.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها ال57 بحضور نجوم الفن فن

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في ليلة إتمامها عامها الـ 57، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تنظيم احتفالية خاصة للفنانة #إلهام_شاهين بمناسبة عيد ميلادها، حيث احتفل #النجوم مساء الأربعاء بهذه المناسبة بمنزل إلهام شاهين، بتواجد ليلى علوي ومنى زكي ومحمود حميدة ويسرا وهالة صدقي ومحمد منير ورجاء الجداوي وشريف منير ورغدة وتامر حبيب وبوسي وأحمد زاهر وسمير غانم ولبلبة.

وحرص عدد كبير من النجوم على توجيه التهنئة إلى إلهام شاهين بهذه #المناسبة، خاصة أن أصدقاءها في #الوسط_الفني يحرصون في كل عام على #الاحتفال بصحبتها في عيد ميلادها.

كما وجه بعضهم تحية مصورة إلى إلهام شاهين التي حرصت على نشرها عبر حسابها على #إنستغرام، موجهة الشكر إلى كل من حرص على تهنئتها، وتمنت أن يكون العام الجديد سعيدا على الجميع.