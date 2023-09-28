شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الاستوري.

إطلالة غريبة لـ أمينة خليل

وظهرت أمينة خليل في الصور بعدة إطلالات مختلفة، ومعتمدة فيها على الميكب البارز الذي بدا غريبًا وغير مألوف.

وظهرت “خليل” في العديد من اللقطات بملابس مختلفة، ولكنها إعتمدت في كل الصور نفس المكياج الداكن ورسمة العين الثقيلة.

يشار أن جلسة تصوير أمينة خليل كانت لصالح إحدى المجلات الفنية العربية، حيث أجرت “خليل” لقاء صحفي مصور شاركته عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام وكانت بنفس تلك الإطلالة.

أمينة خليل تبدأ تصوير دورها في فيلم «أنف وثلاث عيون»

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة أمينة خليل، تصوير أول مشاهد دورها في فيلم «أنف وثلاث عيون»، بمشاركة عدد من أبطاله.

واستأنف المخرج أمير رمسيس تصوير أحداث الفيلم مؤخرا، حيث يسابق الزمن من أجل الانتهاء من تصوير جميع المشاهد منتصف شهر أكتوبر المقبل حتى يتفرغ لمهمته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمدير للمهرجان.

أحداث فيلم «أنف وثلاث عيون»

وتدور أحداث فيلم «أنف وثلاث عيون» حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، غير أنه أصبح غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

أبطال فيلم «أنف وثلاث عيون»

فيلم «أنف وثلاث عيون» بطولة «ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف»، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى.

والفيلم هو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل

يعرض لـ أمينة خليل حاليا، في السينمات، فيلم «وش في وش» وهو من بطولة محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومي فؤاد، وإخراج وليد الحلفاوي.

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