شاهد.. ايرينا شايك من دون ملابس داخلية مهرجان “كان” السينمائي

شاركت عارضة الأزياء الروسية ​ايرينا شايك​ وحبيبة كريستيانو رونالدو السابقة، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان “كان” السينمائي المقام في مدينة كان الفرنسية، في دورته الـ71، بحضور الكثير من الفنانين والنجوم من مختلف أنحاء العالم.

ايرينا البالغة من العمر 32 عاماً، حضرت لحضور فيلم Sorry Angel، الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام القصيرة التي تشارك في المهرجان.

وقد لفتت الانظار إليها على السجادة الحمراء من خلال الفستان الاحمر الذي ارتدته، فبدت في غاية الجمال والاثارة والنعومة.

والملفت جرأة الفستان الذي تداخلته قطع معدنية صغيرة اوصلته ببعضه البعض، لكنها لم تكن كافية لعدم اظهار ان ايرينا لم تكن مرتدية الملابس الداخلية، وهذا ما اظهرته الصور عن قرب، الامر الذي اثار زوبعة من الانتقادات، لكنها ومن دون منازع تمكنت من ان تكون نجمة السجادة الحمراء في مهرجان “كان”.