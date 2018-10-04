بالصور.. بوراك أوزجيفيت يثير الجدل بإطلالته الجديدة.. شاهدوا كيف أصبح!

أثارت النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ المشهور ب‍ـ “بالي بيك”، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر عبر صفحته الخاصة صوراً له بشعر طويل وشاربين، مؤكداً بذلك الشائعات التي تحدّثت عن إستعداده للعب دور، عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية.

وفي الوقت الذي سخر فيه البعض من أوزجيفيت، أعرب الكثيرون عن إعجابهم بمظهره الجديد.

وكان أوزجيفيت قد أكد إنضمامه للمسلسل التركي الشهير “​قيامة أرطغرل​” بجزئه العاشر، وذلك لتقديم شخصية السلطان عثمان.

وصرّح للصحافة بعد حضوره وزوجته النجمة التركية فهرية أفجين حفل زفاف صديقهتما فرحان سنشوي الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن الموضوع في حينه، قائلاً :”إنها مفاجأة”.