نشر رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، طليق المطربة بلقيس فتحي، قد شارك متابعيه على “إنستجرام” بمقطع مصوّر بدا فيه مع ابنهما الوحيد تركي، في ظهور نادر للصغير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار ظهور “تركي” تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادوا على رؤية صور له من قبل والدته بلقيس لكن دون إظهار ملامحه بشكل واضح.

ابن بلقيس فتحي

أظهر الفيديو القصير تشابهًا كبيرًا بين الطفل تركي ووالدته بلقيس فتحي، ما دفع البعض للمقارنة بينهما.

انقسمت الآراء حول تصرف سلطان بنشر الفيديو، خاصة مع حرص بلقيس على إخفاء ملامح ابنها.

وكان سلطان قد عبّر سابقًا عن علاقته القوية بابنه، واصفًا إياه بـ”توأم روحه”.

تركي مع والدته بلقيس فتحي

يُشار إلى أن آخر ظهور لتركي مع والدته كان قبل أشهر، حيث تحرص بلقيس على إبعاد ابنها عن الأضواء.

على الرغم من ذلك، لم تنضم بلقيس بشكل كامل إلى قائمة الفنانات اللاتي يرفضن ظهور أطفالهن، حيث تنشر بعض الصور العائلية مع ابنها دون إظهار وجهه بشكل واضح.

تُشارك بلقيس بعض الصور لابنها في مراحل نموه، وتتحدث عن تجربتها في الأمومة، مؤكدة صعوبتها وتفردها.

وكانت بلقيس قد كشفت عن شعورها بالذنب لترك ابنها بسبب ظروف عملها، مؤكدة حرصها على رعايته بمساعدة من عائلتها.

تجدر الإشارة إلى أن انفصال بلقيس فتحي وسلطان عبداللطيف أثار صدمة للجمهور، خاصة مع عدم الكشف عن أسبابه.

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