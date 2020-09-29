تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور شهدت ظهور، “سارة” حفيدة الكوميديان الراحل “إسماعيل ياسين”،وإبنة نجله المخرج ياسين إسماعيل ياسين، وذلك بمجرد ظهورها في عدة لقاءات تليفزيونية حيث أبهرت الجمهور ومحبي جدها الفنان بجمالها اللافت.

يذكر أن الفنان الراحل إسماعيل يس أنجب إبنه الوحيد ياسين، الذي ظهر معه في طفولته في فيلم “إسماعيل ياسين في البوليس الحربي”، كما أنه احترف الإخراج وقدم أول أفلامه بعنوان “اللعبة” عام 1978. وأخرج الكثير من الأفلام والمسلسلات قبل وفاته 3 مارس عام 2008 تاركاً وراءه زوجته السيدة “سامية شاهين” وإبنته الدكتوره “سارة”.

سارة ياسين إسماعيل ياسين حفيدة نجم الكوميديا إسماعيل ياسين

الدكتورة سارة ياسين إسماعيل ياسين مع زوجها

سارة ياسين إسماعيل ياسين ولدت بعد وفاة جدها إسماعيل ياسين بـ 12 عاماً وكبرت لتصبح اليوم زوجة وأم لحفيد جديد في عائلة إسماعيل ياسين والذي يحمل اسم إبنه “ياسين. وكشفت سارة أمنيتها بالعمل في مجال الإخراج إلا ان والدها المخرج الراحل طلب منها الابتعاد عن المجال الفني والتفرغ للدراسة.

سارة حفيدة إسماعيل ياسين وزوجها

سارة ياسين مع زوجها

ودائماً ما تحاول الدكتورة سارة ياسين حفيدة الفنان الكبير إسماعيل ياسين إلقاء الضوء على تاريخ جدها المشرف بنشر صوره عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو الظهور في برامج تليفزيونية للحديث عن ميراثه الفني الكبير. الذي توفي 24 مايو 1972 إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 52 عاماً.

وقالت سارة ياسين، في احدث اللقاءات التى أجرتها، إن الحالة المادية لجدها تدهورت في الفترة الأخيرة لحياته، مضيفة: “جدى مات مستور ولم يمت فقيراً كما تردد بعد وفاته، تراجع الأوضاع المادية له في حياته كان بسبب غلق المسرح، لكنه ترك عمارة تمليك ولم يمت فقيرا”، كما نفت شائعة عدم وجود مدفن للفنان الراحل إسماعيل ياسين وأنه تم دفنه في القاهرة بعيدا عن المدافن الأسرة في السويس.

وأضافت: “جدى الفنان الراحل إسماعيل ياسين، كان مدلع والدى جدا، وكان يحتفل بعيد ميلاده بفرقة تمر بحى الزمالك للإعلان عن عيد ميلاد ياسين ابن الفنان إسماعيل ياسين”، نافية ما تردد عن وفاة جدها بعد خلافات مع والدها وهى شائعة تردد مع كل ذكرى ميلاد جدها الفنان الراحل إسماعيل ياسين”.