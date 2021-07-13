دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدين عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري”أحمد حاتم” الذي ظهرت مؤخرًا زوجته “جايدا الديب” التى لا يعرفها الجمهور.

وأحتفل الفنان الشاب أحمد حاتم بعقد قرانه علي “جايدا” وهي فتاه من خارج الوسط الفنى يوم 08/أغسطس عام 2019، مع مجموعة من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، ونشر أصدقاؤه مجموعة من الصور وقاموا بتداولها عبر صفحاتهم الرسمية على موقع “إنستجرام“.

كما احتفل الفنان أحمد حاتم بمرور أول عام على عقد قرانه من زوجته خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام”، حيث نشر صورة تجمعه معها وعلّق عليها: «نجت من العام الأول والابتسامة على وجهها».

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من ناحية أخري، طمأن أحمد حاتم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن الحادث كان بسيطًا، وذلك بعد إعلان الإعلامي المصري رامي رضوان أن حاتم قد تعرض إلى حادث سير، فانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، ليطمئنوا على الفنان أحمد حاتم .

وكتب الفنان الشاب أحمد حاتم عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، كل تمام بسيطة».

وكان أحمد حاتم سيحل ضيفًا على برنامج «مساء دي أم سي» إلا أن الإعلامي رامي رضوان أعلن أن حاتم تعرض لحادث سير، متمنيًا له الشفاء.

وعرض قبل أيام لحاتم «مسلسل ليه لأ 2» عبر منصة «شاهد vip»، و يجسد أحمد حاتم من خلال العمل شخصية أب مثالى فى حياة طفلته ذات السبع سنوات، إلا أنه يخفق فى حياته الاجتماعية كزوج، لينفصل عن زوجته وأم طفلته، ويتخذ قرارًا بعدم الزواج مرة أخرى، كونه أصبح يرفض الفكرة فى حد ذاتها .

وتدور أحداث “ليه لأ 2” فى 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

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