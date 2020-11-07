تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور النجمة اللبنانية “إليسا” مع شقيقها والموزع الموسيقي “كميل خوري” الذي استطاع أن يخطف الأنظار بوسامته كما أشار النشطاء إلي الشبه بين الأخ والأخت إلى حد كبير.

يُذكر أن كميل هو أحد اشقاء إليسا الأربعة: “غسان وجهاد ونورما “.ويُعد كميل الأقرب إليها، فعلي الرغم من أن إليسا تُعد واحدة من الفنانات اللواتي يحرصن على فصل الحياة الشخصية عن الحياة الفنية، إلا أنها دائما ما تتحدث عن شقيقها كميل في لقاءاتها الإعلاميه، وذلك بسبب عمله معها كمهندس صوت في جميع حفلاتها وأعمالها.

وتحدث الموزع الموسيقي كميل خوري في لقاء سابق عن التعاون الذي جمعه بشقيقته إليسا والذي لا يعتبر الأول بينهما، فأكد أن “تعامله مع شقيقته أتى بطريقة عفوية وغير مخطط لها”. وأضاف: “علاقة العمل التي تجمعني بـ إليسا مختلفة عن الرابط الأسري”. وأشار كميل إلى أن: “إليسا لا تجامل ودقيقة بعملها، وأنا شخصياً أفهمها جيداً وأعلم ما الذي تحبه موسيقياً فهناك انسجام كبير بيننا”.

في سياقٍ آخر، وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها الموافق 27 أكتوبر، عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، وكتبت إليسا قائلة: “أشعر بسعادة كبيرة بكل الرسائل الجميلة التي أتلقاها في عيد ميلادي شكرًا لكل كل فرد منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال في ظروف أفضل”.

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

وكانت أبرزت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية “World Music Awards” إصدار فيديو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد “هنغنى كمان وكمان”، حيث نشرت الصفحة عبر موقع “إنستجرام”، صورة البوستر الرسمي للأغنية، معلقة عليها :” النجمة اللبنانية إليسا تطلق أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان في فيديو ممتع مع النجمة هيفا وهبي وبعض معجبيها الأوفياء و جميع عائداته تذهب إلى الأعمال الخيرية”.