تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للممثل التركي “جان يامان” مع الممثلة التركية “أوزجي جوريل” التي تشاركه في بطولة مسلسل جديد “السيد الخطأ” مما أحدث ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا .

حيث لفت يامان إليه الانظار بوسامته فظهر من دون لحية طويلة وشعر كثيف كما اعتاده الجمهور، نافياً بذلك ما انتشر قبل دخوله الى الخدمة العسكرية واضطراره الى قص شعره بأن وسامته ستقل وستؤثر على نجوميته؛ وتصدر اسم بطل “الطائر المبكر” واسم مسلسله الجديد “السيد الخطأ” قائمة المواضيع الأكثر رواجاً عبر موقع “تويتر” في تركيا وإيطاليا والدول العربية .

يُذكر أن النجم التركي جان يامان قد أثار مؤخراً الجدل حوله بعد تصريحه الأخير الذي يفيد بإنه لا يجد حرجًا بإقامة العديد من العلاقات مع النساء الجميلات، حيث قال: “من حقي أن أمارس كل تلك العلاقات، فأنا شاب ولدي رغبات”. وأثار كلام يامان غضب رواد مواقع التواصل، كما اعتاد أن يطلق آراءً جريئة ومستفزة بالنسبة لجزء كبير من الجمهوريْن التركي والعربي.