أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بنشر أخبار وصور الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مجموعة من الصور جمعت الفنان المصري محمود العسيلي​ بزوجته الثالثة والحالية خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، التي لفتت الأنظار بملامحها السمراء الناعمة وجمالها الطبيعي.

وتفاعل الجمهور مع تلك الصور بكثافة ونشروا قصة حب الثنائي التى شغلت الكثيرين، فيذكر أنها تعرفت على العسيلي عن طريق أصدقاء مشتركين، كما أن سبق لها الزواج، ولها أبناء، وقال عنها العسيلي أنها ليست زيجة بقدر ما هي سعادة وجدها مع تلك الفتاة.

يُذكر أن سبق لـ “العسيلي”، أن تزوج مرتين، الأولي كانت من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد “علي”، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، كما جمعته قصة حب بنادين الملا، وتزوجها في 2015، قبل أن ينفصلا بعد 3 سنوات.

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وعلي الصعيد الفنى، طرح المطرب والملحن محمود العسيلي، كليب أغنيته الجديد «بقت معايا»، عبر موقع «يوتيوب» وقنوات المزيكا المختلفة، الأغنية من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وكانت الجهة المنتجة للفيديو كليب قد طرحت، مجموعة صور جديدة وحصرية من كواليس الكليب، نالت استحسان الكثير من جمهور العسيلي، والذين أشادوا بأدائه الفنى العالي في أغانية التى طرحها من قبل والتى تمزج بين الأصالة الشرقية والتجديد الغربي دائمًا.

ومن جانبه أعرب العسيلي، عن سعادته بطرح ثان أغانيه هذا العام «بقت معايا»، متمنيًا أن ينال الكليب استحسان جمهوره.

يُذكر أن العسيلي طرح مع نهاية شهر فبراير، مقطعًا دعائيًا من أغنية «بقت معايا»، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية «حب غلط» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

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