بالصور.. جورج وسوف يحتفل بتخرج ابنه «جورج جونيور» من الجامعة الأمريكية في بيروت

احتفل النجم السوري جورج وسوف بتخرج ابنه «جورج جونيور» من الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث نشر الحساب الرسمي للفنان صوراً من أجواء التخرج بحضور سلطان الطرب.

فانز جورج ومتابعوه تفاعلوا مع الصور بتعليقات هنأوا فيها النجم السوري بتخرج ابنه، متمنيين له حياة سعيدة وناجحة على المستوى المهني والشخصي.

يُذكر أن جورج وسوف انجب من زوجته الأولى شاليمار ثلاثة أبناء، وهم «وديع، حاتم، وجورج جونيور»، كما رُزق من زوجته القطرية الثانية ندى زيدان بابنة واحدة تُدعى «عيون».

من ناحية أخرى، يستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي حاشد بمشاركة النجم آدم على مسرح كازينو لبنان يوم 16 يونيو الجاري احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

