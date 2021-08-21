دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء النجمة اللبنانية نوال الزغبي التي ظهرت شقيقتها “بولا” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث تداول عدد من روّاد مواقع التواصل ومجموعة من الحسابات النشطة، مجموعة من الصور لبولا الزغبي شقيقة الفنانة نوال الزغبي، و زوجة إميل ديب شقيق إيلي الزوج السابق لنوال. في ظهور نادر لها.

يُشار إلي أن علاقة نوال بشقيقتها الصغري بولا انقطعت منذ سنوات، بعد انفصالها عن زوجها، ونشوب مشاكل بينها وبين عائلته، الأمر الذي أوقع بولا في حرج، فانضمت إلى آل ديب في قطيعتهم لنوال، ومنذ عشر سنوات لم تلتقِ الشقيقتان.







كثيرون توقّعوا مصالحة بين نوال وبولا بالتزامن مع تصالح الفنانة مع شقيقها “مارسيل” الذي عاد ليستلم إدارة أعمالها، إلا أنّ التوقعات اصطدمت بواقع أن ارتباط “بولا” بعائلة “ديب”، والعداوة التي نشبت بين العائلة وبين نوال حالت دون مصالحة الشقيقتين، رغم تدخّل والدتهما مراراً لرأب الصدع.

وتسرّ نوال الزغبي للمقرّبين منها أنّها تشعر بالأسى لانقطاع علاقتها بشقيقتها على أمل أن تلتقيا في وقت قريب وتصفى القلوب.

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هذا وقد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات – عبر حسابها الرسمي على – إنستجرام – الإعلان التشويقي لـ كليب “عليه ابتسامة” للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني فيه باللهجة الخليجية.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي مؤخرًا أحدث أعمالها الفنية أغنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع “يوتيوب“.

أغنية “ارقص” من غناء المطربة نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ومن ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

وكانت النجمة اللبنانية قد تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

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