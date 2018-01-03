بالصور – ظهور محمود يس الأخير يصدم جمهوره! فن

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أطل الفنان المصري الكبير محمود يس أخيراً على جمهوره بعد فترة ابتعاد عن الأضواء، وشائعات كثيرة حول وضعه الصحي.

وجاء إطلالة الممثل القدير عبر صورة نشرتها ابنته الفنانة رانيا في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع زوجها الفنان محمد رياض.

وظهر يس فيها بلحية وشارب كثيفين، وبتغير واضح في ملامحه التي بدا عليها الكبر.

وعلقت رانيا محمود يس على الصورة في تطبيق “انستغرام” قائلة: “مع والدي الرائع ربنا يبارك لك حبيبي”.

وانهالت التعليقات التي عبرت عن محبتها واشتياقها للنجم المصري، علماً أن آخر أعماله السينمائية كان فيلم “جدو حبيبي” في عام 2012، وشاركه البطولة بشرى، ولبنى عبد العزيز، وأحمد فهمي، وحسن مصطفى، ولويس إيمي.