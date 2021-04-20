أقيم يوم أمس الإثنين عزاء الدكتورة ” هالة زين العابدين ” والدة الفنان ” أحمد خالد صالح ” وأرملة الفنان الراحل ” خالد صالح ” في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر .

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لزميلهم أحمد خالد صالح وجاء على رأسهم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” .

بالإضافة إلى كلا من الفنانين : خالد الصاوي وأحمد فهمي ويسرا وعلي ربيع وكريم محمود عبد العزيز ودرة وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وآسر ياسين ومحمد أنور وغيرهم .

يذكر أن والدة الفنان أحمد خالد صالح كانت قد رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .