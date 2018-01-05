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بالصور- للمرة الأولى تعرفوا إلى زوج نادين تحسين بك.. الجمهور ينتقده والسبب؟

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تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للممثلة السورية نادين تحسين بك برفقة زوجها الموسيقي وسيم إمام.

وحصلت الصور على إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وأشارت التعليقات إلى أنها المرة الأولى التي يتعرفون فيها إلى زوج النجمة.

وقد أثنوا على جمال الفنانين رغم أن بعضهم سخر من شاربيّ إمام. كما تمنوا لهما دوام الحياة السعيدة معاً.

يشار إلى أن نادين تحسين بك تنتمي إلى أسرة فنية، فوالدها هو الممثل القدير حسام تحسين بك، وشقيقها هو الفنان الشاب ركان.

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