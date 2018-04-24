بالصور: مايا دياب تصف جمالها بالتافه والسطحي بعد لقاء هذا الشاب

أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجة كبيرة من خلال بوست نشرتها على صفحتها على تطبيق “انستغرام” خلال تواجدها في مطار ستوكهولم، ووجهت من خلاله رسالة مؤثرة وقوية. ونشرت صورها مع أحد الاشخاص المصابين بعيوب خلقية واضحة في وجهه وعلقت على الصورة قائلة: “كل يوم بس نتصوّر لننزّل على مواقع التواصل، منتصوّر خمسين مرة، ومنقرر ما ننزّل الخمسين، لأنو شايفين حالنا بشعين، أو تعبانين، أو ما منشبه الصورة الـphotoshopped اللي على الأغلفة”.



وأضافت: “بس أنا كل يوم عّم بتعلّم إنّو حلانا وجمالنا تافهين وسطحيين، التقيت بهالشاب في مطار Stockholm، حدّ الطيارة، ولما شفتو ابتسمت وسلّمت، فما تأخر ثانية ليطلب مني selfie، فما تأخرت أنا كمان لأخد هالصورة بتلفوني لفرجكن ياها”.

وتابعت: “بهيديك الثانية تعلمت وكبرت ونضجت أكثر، لأعرف أكثر معنى الحياة، حب الحياة، الثقة بربنا وحكمته الثقة بالنفس الحكمة، إعطاء الطاقة الإيجابية للناس، وفرحت لما عرفت إنّو مسافر كم يوم عطلة، مع صديق الطفولة، تخيلت بيته وعيلته”.

واختتمت رسالتها المؤثرة قائلة: “المجتمع بمنطقتنا بحاجة لتثقيف بهالمواضيع، لليوم 90% من الناس بيخجلوا وبيخبّوا ولادن إذا عندن مشكلات خلقيّة، اعطوهم حبّا ليواجهوا الحياة بحب.. بحبّن”. تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات دياب المؤثرة وصورتها التي تم تداولتها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي واثنوا على طريقة تعاطيها مع الشاب ومعجبينها.