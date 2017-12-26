بالصور.. مايا شقيقة هنا شيحة تفاجئها بمناسبة عيد ميلادها والكريسماس فن

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أعدت الفنانة المصرية المعتزلة مايا شيحة مفاجأة خاصة لشقيقتها الفنانة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها وأعياد الكريسماس، التي صادفت في نفس التوقيت.

الفنانة المعتزلة أعدت حفلا مميزا لشقيقتها في منزلها، بحضور أبنائهما، وزينت المنزل بشجرة الكريسماس، والتقطوا الكثير من الصور سويا.

هنا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت الشكر لشقيقتها على هذه المفاجأة، بقولها: “شكرا يا مايا على حفل عيد ميلادي وحفل الكريسماس الذي لن ينسى.. بحبك يا شقيقتى الصغيرة إلى الأبد”.