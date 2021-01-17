نشرت الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري توثق من خلالها عودتها إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج .

وظهرت ميار اللبلاوي في إحدى الصور وهي تسجد شكرا لله في مطار القاهرة تعبيرا عن سعادتها بشفائها وعودتها إلى وطنها .. فكتبت في تعليقها عليها : ” اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. أنا في بلدى ” .

يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي كانت قد واجهت وعكة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية بعد إصابتها بجلطات في القلب والقدم وسافرت إلى أمريكا برفقة نجلها لتلقي العلاج .