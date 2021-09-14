تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه النجم المصري مصطفى شعبان الذي نشر مقطع فيديو قصير يتصدره صورة له من طفولته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وانهالت التعليقات على هذا المقطع، فأعرب محبوه عن إعجابهم بالملامح الطفولية والوسامه الذي كان يتمتع بها نجمهم ومازال يحتفظ بالكثير منها إلي الآن.

مصطفى شعبان يتعرّض لهجوم عنيف بسبب صوره

هذا وقد تعرّض النجم المصري مصطفى شعبان لهجوم قاسٍ وانتقادات حادة من بعض متابعيه على مواقع التواصل، بعد نشره صوراً له من رحلة صيد قام بها خلال تواجده فـــي محافظة مرسى مطروح، متهمين إياه بالتحريض على قتل الحيوانات، وأن تصرفه هذا غير إنساني.

وظهر “مصطفى شعبان” في الصور مع عدد موعة من أصدقائه وهو يرتدي ملابس ذات قماش عسكري خاصة بالصيد عبارة عن جاكيت بجيوب متعددة لوضع عُدّة الصيد فيها، وبدا في غاية الراحة وهو يمارس على مــا يبدو هوايته المفضلة، ولكنـــه لــم يتوقع الردود القاسية التي وصلته بسبب هذه الصور.

وحرص الفنان مصطفي شعبان على الدفاع عن نفسه، بمشاركة منشـــورًا للكاتبة أسماء علاء الدين وهي توضح ذلك الأمر، وعلّق على المنشور كاتباً: “أشكرك أستاذة أسماء للبحث والتوضيح الصحافة مسؤولية”.

من ناحية أخرى، دافع البدو في محافظة مرسى مطروح عن النجم، وكتب أحدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الفنان مصطفى شعبان كان اليوم في ضيافة إخوتنا عيت علواني، ولم تحصل ضجة بسببه، لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد وجاي يستمتع بأجـــواء الصيـــد فقط، مش يصور في مشهد تمثيلي، واللي يحترم البوادي، البوادي يعطوه واجبه في حدود الإحترام المتبادل”.

أخر أعمال مصطفى شعبان

يُذكر أن مصطفى شعبان قدم مؤخرًا “مسلسل ملوك الجدعنة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2021 الماضي، وشاركه في بطولته الفنان عمرو سعد، دلال عبد العزيز، عمــــرو عبـــد الجليل، أحمد صفوت، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، محمد التاجي، فرح يوسف، علاء قوقة، وليد فواز وسماء إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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