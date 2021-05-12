تداولت بعض الحسابات الفنّية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك“، صورة لإبن الفنانة نادية الجندى من زوجها الراحل عماد حمدي، وبسببها أثيرت الأقاويل فى عدد من مواقع التواصل الإجتماعى، حيث ظهرت نادية الجندى أصغر بكثير من ابنها.

ولكن الحقيقة أن الرجل الذى ظهر في الصورة هو ابن زوجها الفنان الراحل من زواجه الأول من الفنانة فتحية شريف، ويدعى نادر عماد حمدى، وأن ابن نادية الجندى من الراحل عماد حمدى يدعى هشام، والذى أنجبته عندما تمت عامها الـ 16.

ونشرت نادية عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لها مع هشام، مؤكدة أنه ابنها الوحيد الذي أنجبته بعد زواجها من الفنان الراحل، وقالت نادية الجندي إنها تزوجت من عماد حمدي عندما كان عمرها 16 عامًا، ولذلك فهي لا تشعر بأنها أم لابنها، بل تعتبره شقيقها وصديقها، لأن فارق العمر ليس كبيرا بينهما.

وعلّقت الجندي قائلة: “ردًا على ما نُشر على الميديا، بحب أوضح إن دي صورتي مع ابنى الوحيد هشام عماد حمدى، والابن الأصغر لعماد حمدى الذي أنجبته بعد زواجي من عماد حمدى الله يرحمه وعمري ١٦ عامًا، وهو ابني وأخويا وصديقي لأن الفرق بنا في العمر مش كبير.. أحب أوضح أن الصورة اللي انتشرت على السوشيال ميديا اليومين دول، دي مش صورة ابني هشام دي صوره الأستاذ نادر الإبن الأكبر لعماد حمدى من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف، وشكرا”.

صورة متداولة لـ نادية الجندي و «نادر» إبن الفنان الراحل عماد حمدي من زوجته الأولي

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فازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة عام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل “الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة”.

في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير” ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت نادية أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل: “مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل”، كما قدمت مسلسلات عديدة منها “مشوار امرأة، ملكة في المنفى، من أطلق الرصاص علي هند علام”، وآخر أعمالها مسلسل سكر زيادة في موسم رمضان 2020 الماضي.

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