احتفلت الفنانة ياسمين رئيس مساء أمس بحفل «حنتها»، التي اخفتها على متابعيها، ولم تفصح عن ارتباطها نهائيًا خلال الفترة الماضية، وسط عدد من صديقاتها من الوسط الفني وخارجه

زفاف ياسمين رئيس

ونشرت ياسمين رئيس عبر خاصية «ستوري» في «إنستجرام» عدد من الصور والفيديوهات التي شهدت إطلالتها بفستان أبيض قصير، وطرحة زفاف بيضاء قصيرة وتاج، وذلك بحضور الفنانة دينا الشربيني، والفنانة دنيا سامي.

ولم تكشف ياسمين هوية العريس بنفسها، ولكن تداولت المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أنه رجل أعمال يُدعى أحمد عبدالعزيز، وربما تكتمت ياسمين رئيس على الخبر الفترة السابقة عن عمد.

ياسمين رئيس

وتواصل ياسمين رئيس تصوير فيلمها الجديد “الفستان الأبض”، الذي تقدم فيه دور بائعة وجبات سريعة، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين بينهم أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

انفصال ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

انفصال المخرج هادي الباجوري والفنانة ياسمين رئيس وقع قبل عامين تقريبا، بعد هذه الحلقة التي تحدث فيها عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة، إذ أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

وجاء خبر الطلاق بعد أيام قليلة من الأزمة التي صاحبت تصريحات زوجها التليفزيونية بشأن رفضه لمصطلح السينما النظيفة، وتأكيده أن المشاهد الرومانسية والقبلات ضرورة للأفلام ويجب ألا نخجل منها.

آخر أعمال هادي الباجوري

فنيًا، آخر أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل “جودر” بطولة ياسر جلال، وعرض في موسم رمضان الماضي.

وآخر أعمال ياسمين رئيس في السينما هو فيلم “أنا لحبيبي”، مع كريم فهمي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.

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