تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الحسابات النشطة المعنية باخبار النجوم والفنانين، أحدث صور للفنانة المصــرية “ياسمين عبد العزيز” بعد شفائها وعودتها لمصـر، وتعتبر هذه الصور من أحدث ظهور لها بعد فترة علاجها.

وبدت ياسمين عبد العزيز بإطلالة طبيعية مع زوجها الفنان أحمد العوضي وبرفقة شخص آخر إضافةً إلى صورة ثانية برفقة الأخير فقط.

وجاءت تعليقــات المتابعيــن بالتمني لها بالسلامة، يُذكر أن هذه الصور تداولت على مواقــع التواصل بكثافة دون وجود أي دليل واضح يؤكد حقيقة الصور وما إن كانت جديدة أم قديمة، ولكــن بدا علي ياسمين وهن ونحــافة ما بعد المرض ما اعتبره البعض دليل علي حداثة تلك الصور.

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ووصلت النجمة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا، والتي دامت حوالي 4 أشهر، وعادت من سويسرا بعد رحلة علاج طويــلـة أجــرت خلالها أكثر من عملية جراحية.

وكانت ياسمين قد طمـأنت جمهورهــا عليها خـلال منشـور، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تشرح فيها حالتها الصحية، قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطــن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه بأزمتي الاخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليــا كــل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

وأضافت :” كفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

واختتمت ياسمين حديثها بقولها :” كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا اولًا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

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