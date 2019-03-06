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شاهدوا دون أن تنتبه.. أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي

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aseel omran

أسيل عمران

أزاحت الفنانة أسيل عمران الستار عن سنها الحقيقي دون انتباه، وذلك عندما كانت تروي أحد المواقف التي مرت بها.

وقالت ” أسيل ” خلال حلولها ضيفة على برنامج ” AB Talks ” ، أنّها كانت تستقل السيارة برفقة شقيقتها الإعلامية لجين عمران حين استمعت إلى شريط ترويجي لبرنامج المواهب ” نجم الخليج “، والذي يُعد أول برنامج مواهب خليجي ضخم.
حيث ذكرت أن ذلك حدث عندما كانت في الـ 16 من عمرها عام ” 2005 ” ، مشيرة إلى أنها طلبت من شقيقتها اصطحابها إلى فندق في البحرين حيث كانت تقام تجارب الأداء.
وعن برنامج المواهب التي تقدمت له، أبانت أن القيمين على البرنامج رأوا أنها تحت السن القانونية، إلا أنهم قرروا منحها استثناء شرط الحصول على موافقة والدها.

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