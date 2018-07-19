بالفيديو: أشرف زكي يعتذر من الجمهور بعد تصريحات زوجته روجينا

اعتذر نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، من أهالي مدينة شبرامنت الريفية، بعد تصريحات صدرت من زوجته مؤخرًا وصفت فيها قضاء أيام شهر العسل هناك بالسيّئة، مؤكدًا أنها لم تقصد إهانة المدينة ولا أهلها، ولكنها كانت تصف إجازه شهر العسل نفسها

الفنان أشرف زكي تلقّى لومًا وعتابًا من أهالي مدينة شبرا منت، حيث أكدوا أنّ تصريحات زوجته أساءت بحقهم جميعًا، ورد عليها قائلًا إنها لم تكن تقصد الإساءة للمواطنين في شبرا منت، ولا للمدينة نفسها، لكنها كانت تصف الرحلة

المصدر: Sayidaty.net

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