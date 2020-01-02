الصفحة الرئيسية فن بالفيديو .. انهيار شقيقة دنيا بطمة في البكاء بسبب قضية ” حمزة...

بالفيديو .. انهيار شقيقة دنيا بطمة في البكاء بسبب قضية ” حمزة مون بيبي “

بواسطة -
2 635

تداولت بعض الحسابات التي تهتم بأخبار المشاهير على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لشقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” وهي تتحدث عن ما يتردد من أخبار في الآونة الأخيرة عن تورط دنيا بطمة في قضية حساب فضائح المشاهير ” حمزة مون بيبي ” .

وظهرت شقيقة دنيا في مقطع الفيديو وهي بداخل سيارة وبرفقة نجم المواقع الشاب ” ريان جيلر ” وهي منهارة في البكاء وتدعو المتابعين إلى التوقف عن إطلاق الشائعات .

فقالت : ” ما تبينلكم شئ لكن حرام عليكم حرام اللي تسوونه .. بطلوا إشاعات يا عالم عن جد دبحتونا يعني الحمد لله لو كنا لا نخاف الموت كنتوا خلتونا ننتحر ” .

وعن زواج المنتج البحريني ” محمد الترك ” من شقيقتها دنيا بطمة أشارت إلى إنه أحبها ووجد لديها الصوت العذب وجمال الروح .. وعلقت على ذلك وهي تبكي : ” إنتو واقفين ويا واحدة تانية علشان بتدفعلكم ” .. في إشارة منها إلى طليقة محمد الترك ” منى السابر ” .

وتابعت بأن دنيا بطمة بخير وأنها لم تسجن ونفت علاقتها بالحساب لافتة إلى أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها .

2 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.