بالفيديو – بعد قصة “ذا فويس”.. مفاجأة جديدة من نوال الكويتية

تجري النجمتان شيرين عبد الوهاب ونوال الكويتية البروفات النهائية للحفل الذي سيجمعهما يوم الجمعة 2 شباط (فبراير) على خشبة المسرح الوطني بدولة الكويت، ضمن حفلات مهرجان “هلا فبراير”.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي مفاجأة لجمهورهما في صورة ديو غنائي لأغنية “بتوحشني”، التي سبق وقدمتها شيرين في ألبوم “جرح تاني” وهي من كلمات نصر محروس، وألحان الراحل رياض الهمشري.

وانتشر مقطع فيديو للنجمتين على مواقع التواصل الاجتماعي وهما تغنيان بطريقة مميزة ديو لأغنية “بيحسدوني عليه”، الامر الذي لاقى اعجاب الالاف من المتابعين.

يذكر أن مهرجان “هلا فبراير” تبدأ فعالياته اليوم الخميس الأول من فبراير بحفلة للنجمين حسين الجسمي ومطرف المطرف.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي مفاجأة لجمهورهما في صورة ديو غنائي لأغنية “بتوحشني”، التي سبق وقدمتها شيرين في ألبوم “جرح تاني” وهي من كلمات نصر محروس، وألحان الراحل رياض الهمشري.

وانتشر مقطع فيديو للنجمتين على مواقع التواصل الاجتماعي وهما تغنيان بطريقة مميزة ديو لأغنية “بيحسدوني عليه”، الامر الذي لاقى اعجاب الالاف من المتابعين.

يذكر أن مهرجان “هلا فبراير” تبدأ فعالياته اليوم الخميس الأول من فبراير بحفلة للنجمين حسين الجسمي ومطرف المطرف.