تحدث الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل مشاركته في مسلسل باب الخلق، بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كاشفًا سبب عدم استمراره في مجال التمثيل.

عمرو أديب يكشف سبب عدم استمراره في مجال التمثيل

وقال عمرو أديب، في تصريحات تليفزيونية خلال حديثه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز: أنا مثلت مع أبوك محمود عبد العزيز في مشهد من أعظم المشاهد في تاريخ الدراما العربية، في مسلسل باب الخلق.

وحول سبب ابتعاده عن التمثيل، أوضح عمرو أديب: أنا عندي عقدة إني مبعرفش أحفظ ده السبب إني ممثلتش، محمود عبد العزيز في مسلسل باب الخلق، عملي خدمة العمر قال لي بص أتكلم أنت وأنا وراك، وكان المشهد مكتوب مدته 45 دقيقة، وده بيتنفذ في يومين ثلاثة، ولكن هو كان مثقف ومدرك.

وظهر عمرو أديب بشخصيته الحقيقية كمذيع يتحدّث عن الأحداث السياسية والاقتصاديه، وجاء اختياره بإجماع فريق العمل. لأسباب تتعلق بجرأته.

قصة مسلسل باب الخلق

يشار إلى أن مسلسل باب الخلق، عُرض عام 2012، بطولة الفنان محمود عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، حيث تناول مدرسة اللغة العربية الذي يسافر إلى خارج مصر، بعد أن ضاقت به الدنيا ويعود بعد فترة إلى مسقط رأسه بحي باب الخلق ليتفاجأ بالكثير من التغييرات التي باتت تنبئ بمستقبل غامض، فيحاول التعايش معها ومواكبتها حتى يضمن الاستمرار في الحياة.

أبطال مسلسل باب الخلق

شارك في بطولة مسلسل باب الخلق، مجموعة من الفنانين منهم: محمود عبد العزيز، تامر هجرس، عزت أبو عوف، شيري عادل، أحمد فلوكس، دينا، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج عادل أديب.

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