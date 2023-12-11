أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة.

قالت فيفي عبده في تصريحات مقتضب للكاميرات:” معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني”.

كثرة العزاءات في الوسط الفني تصدم فيفي عبده

وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي.

ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

ناهد فريد شوقي مواليد 25/12/1950 منتجة مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

7 وفيات في مدة زمنية قصيرة

ولم تمض ساعات قليلة على تصريحات فيفي عبده حتى أعلن الفنان أحمد حلمي عن وفاة شقيقه الأكبر خالد، لينضم حلمي إلى قائمة الفنانين الذين نالتهم صدمات الوفاة خلال الأيام الماضية ويعلن عن موعد عزاء شقيقه غداً (الأحد).

وكانت الفترة الماضية قد شهدت عدة وفيات في الوسط الفني بدأت بالفنان مصطفى درويش، وبعده أشرف مصيلحي، وعلاء عبد الخالق وطارق عبد العزيز حتى الوصول لوفاة الفنان أشرف عبد الغفور وبعده بساعات قليلة المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق الفنان أحمد حلمي.

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