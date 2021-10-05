احتفلت الفنانة التونسية ” درة ” بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت درة عدد من مقاطع الفيديو من خلال خاصية الاستوري من الاحتفال بعيد ميلاد هاني سعد برفقة عدد من العاملين معه .

فظهر هاني سعد وهو يتوسط مجموعة العاملين معه وتقف بجانبه زوجته درة وسط تصفيق الحاضرين على أنغام أغنية عيد الميلاد .. ثم بدأ هاني سعد الرقص مع زوجته على أغاني المهرجانات .

كما نشرت درة يوم أمس مقطع فيديو على إنستجرام عايدت من خلاله زوجها هاني سعد بمناسبة عيد ميلاده .

وظهر في المقطع أيضا عددا من أصدقائه وزملائه في العمل والفنانين من بينهم : بشرى وهند عبد الحليم وشريف رمزي وخالد الصاوي وجومانا مراد وغيرهم الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده .