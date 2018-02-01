بالفيديو- زوجة الفنان السعودي ​محمد الشعيبي تتهمه بخطف ابنتهما.. وهو يرد عليها بقوة

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي لزوجة الفنان السعودي ​محمد الشعيبي​، تتهمه فيه بإختطاف ابنتهما نور من منزلها في البحرين من دون أوراق ثبوتية أو جواز سفر.

وقالت زوجة الشعيبي في التسجيل: “ناس معقدة متخلفة… ناس تربية شوارع.. بنتي متل ما شردتها من البحرين من دون بطاقة أو جواز وهربتها قسماً بالله حدفعك الثمن.. لو ريال كفو ما تدخل رياييل عليّ في الغرفة… ناس حثالة، ناس زبالة”.



الشعيبي رد على زوجته في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عرض فيه صورة لتذكرة مرور ابنته، وقال موجهاً الكلام لزوجته: “التمسكن والتشهير والناس ما رح يفيدونك. حاولت أستر عليك وانتي عارفة ياللي تعرفين ربك شنو سويتي باسم زوج صاينك والقضية كفيلة.. بالنهاية الأمور الشخصية لحد يتدخل فيها وانتي يا حرمة عندك حق روحي للمحاكم. سوالف وتشهير ما يفيد”.