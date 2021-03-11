حلّ الملحن عادل العراقي ضيفًا علي “برنامج أنا هيك” مع الإعلامي نيشان على شاشة “تلفزيون الجديد” وتحدث عن سبب خلافه مع زوجته وعن حرمانه من رؤية إبنه غالب منذ 9 شهور، كما كان هناك مداخلة لزوجته السيدة ناهد ضاهر توضح إنها تعرضت للعنف من قبل عادل العراقي ولهذا السبب ترفض أن يرى ابنه.

حيث جرت مشادة كلامية حول حدوث طلاقهما من عدمه، إضافة إلى خلاف حادٍ على حق الأب برؤية ابنه، مقابل رفض الأم التي ادّعت أنها تعرّضت للضرب المبرح من الفنان عادل العراقي أمام ناظرَي نجلهما الوحيد.

الملحن “عادل العراقي”

ومن ناحيته، أكد الفنان عادل العراقي أنه لم يطالب بأخذ حضانة الطفل من أمه، ويريد فقط رؤيته من خلال القانون، لتردّ الأم ناديا ضاهر بالرفض مشترطةً عدم ضربها مجدداً، وكاشفةً أنّ محامي العراقي ضربها هو الآخر. وأشارا إلى أنّ الضرب سبّب لابنها أضراراً نفسية، استدعت تلقيه العلاج لدى اختصاصيين.

وأصرّ «العراقي» المقيم في لبنان على أن ضاهر لا تزال على ذمّته، بينما أكّدت الأخيرة أنّه أعطاها العصمة في عام 2018، لتتطلّق بنفسها منه أخيراً. وشدّدت على أنه يتهرب من حضور جلسة تثبيت الطلاق في المحكمة الشرعية.

“برنامج أنا هيك” يقدمه الإعلامي اللبناني من أصل أرميني نيشان ديرهاروتيونيان، على شاشة تلفزيون الجديد اللبنانية، وهو برنامج يناقش عدد من القضايا الإجتماعية.