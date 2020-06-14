نشرت الفنانة الكويتية “شمس” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “سناب شات” تحدثت من خلاله حول عدة قضايا مثيرة للجدل أبدت فيهم رأيها، وذلك كإجابة على مجموعة من الاسئلة تلقتها من متابعيها.

حيث تناولت شمس الحديث عن مجموعتها الغنائية المقبلة وأكدت مراهنتها علي تلك المجموعة خاصة أغنية “شيزوفرينيا”، معلنةً انها ستعتزل الفن، وتعمل أي مهنة، إذا لم تنجح، كما تحدثت عن حياة المشاهير على “السوشيال ميديا”، فأعربت عن استيائها من عرضهم لحيواتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، قائلةً: “اشوفهم في المناسبات يطقون بعض، شايفة مشاهير ونجمات ومطربين يطقون بعض”.مؤكده ان الصورة التي ‏يقدمونها مغايرة تماماً لحقيقتهم، كما أشارت إلى أن بعض الأزواج المشاهير يتحرشون بالفتيات‏ .

وتحدثت شمس أيضاً عن علاقات الرجال المتزوجين خارج الحياة الزوجية، فهاجمت الرجال المتزوجين الذي يبحثون عن علاقات سريعة بعيداً من زوجاتهم. ونصحت النساء بالإبتعاد عنهم، وعدم تصديق حججهم حول عدم سعادتهم مع زوجاتهم .

ورداً على سؤال من أحد المتابعين حول “المشتبهين بالنساء”، فأجابت بأنها تحبهم إذ لا يؤذون احداً.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس الكويتية هو المسلسل السعودي الكوميدى “عوض أبا عن جد” وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .