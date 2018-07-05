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بالفيديو: طفلة مغربية اخترقت الحشود لالتقاط صورة مع أحلام.. شاهدوا ردّ فعلها وكيف تصرّفت معها!

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فاجأت طفلة مغربية، الفنانة الإماراتية أحلام، بحضورها من مدينة أغادير (جنوب غرب) إلى العاصمة الرباط، لالتقاط صورة مع فنانتها المفضلة، في حفل ختام الدورة الـ 17 من مهرجان موازين الغنائي الدولي، وذلك على مسرح ساحة النهضة بوسط العاصمة المغربية الرباط.

واخترقت الصغيرة المغربية، “ياسمين”، الحشود التي تجمهرت حول بوّابة الفندق المقفلة لإلتقاط الصورة التذكارية مع أحلام.

وظهرت “أحلام” في فيديو، وهي تحتضن الطفلة، وتطلب من مساعديها إحضار الماء لها، وقالت لها:”نحبّك بزّاف (كثيراً)”.
وكانت “فنانة العرب” أعلنت قبيل أيام عن تضامنها مع مطالب بعض أبناء المغرب التي تدعو الفنانين إلى مقاطعة مهرجان “موازين” وتوفير نفقات إقامته لدعم الفقراء.

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